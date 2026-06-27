Spendensammlung: Kamerun – ein Auto für die Demokratie

Dafür wird das „Auto für die Demokratie“ gebraucht. Unter den derzeitigen Bedingungen ist die Mobilität für eine wirksame politische Arbeit ein entscheidender Faktor. Erfreulich gehen jetzt Spenden ein, liegt der Spendenstand bei 4.800 Euro und damit bei 60 Prozent des Spendenziels. Aber 8.000 Euro werden gebraucht. Vielen Dank an die bisherigen Spenderinnen und Spender!

Unsere Freunde in Kamerun wünschen sich sehnlich, dass sie die Reisegruppe von „People to People“ im nächsten Monat schon mit dem Auto empfangen und befördern können. Deshalb rufen wir zu einem Sprint auf: Helft mit, das Spendenziel zum Monatsende zu erreichen.

Den Aufruf zur Spendensammlung und einen Flyer findet ihr auf der Homepage www.solidaritaet-international.de

Die Spendensammlung dient

dem Kauf des Fahrzeugs, Zulassung und Versicherung

der Aufnahme des täglichen kommerziellen Betriebs

der Organisation regionaler politischer Rundreisen

der Mobilität für Aktivitäten

dem Beitritt und aktiver Mitarbeit in der Gewerkschaft des Verkehrssektors

Sammelt unter Freundinnen und Freunden, Nachbarinnen, Kollegen, Verwandten!

Spenden an Solidatät International e.V. sind steuerlich absetzbar.



Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: „Ein Auto für die Demokratie“