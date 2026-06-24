Japan
Tokio/Okinawa: Protest gegen Aufrüstung und Krieg
Mehr als 10.000 Menschen versammelten sich am Freitag, dem 19. Juni, vor dem japanischen Parlament in Tokio, um gegen die Bestrebungen der Regierung zu protestieren, die militärischen Fähigkeiten auszubauen und die pazifistische Verfassung des Landes zu ändern. Der Protest richtete sich zudem gegen konkrete politische Vorhaben, darunter mögliche Änderungen der Beschränkungen für Waffenexporte. Am Dienstag, dem 23. Juni, wurde die japanische Premierministerin Sanae Takaichi bei einer Gedenkfeier zum 81. Jahrestag des Endes der verheerenden Schlacht um Okinawa im Jahr 1945 von Demonstranten ausgebuht. Eine kleine, aber lautstarke Gruppe von Demonstranten skandierte während Takaichis Rede Parolen, darunter „Nein zum Krieg!“ und „Schützt Artikel 9!“