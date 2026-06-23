Toller Afrika-Abend im Bistro in der Horster Mitte

Am Freitag war das Bistro in Gelsenkirchen-Horst gut gefüllt. Super Musik live von Mandenrasta, Boubakante, Gandho Sylla und Jahmain sowie Abdoulkarim Soumah brachte selbst Tanzmuffel in Bewegung. Schöne Deko und afrikanische Spezialitäten trugen zum Gelingen bei.

Anlass war der Weltflüchtlingstag. Unser Abend steht im Zeichen der internationalen Solidarität und soll den Zusammenhalt stärken - begrüßte die Vorbereitungsgruppe vom Freundeskreis Flüchtlingssolidarität und vom Freundeskreis Mouhamed die Besucher. Das ist gerade jetzt so wichtig, wo EU und Bundesregierung brutale Gesetze verabschieden, die das Asylrecht faktisch beseitigen, Flüchtlinge wie Kriminelle behandeln, einschüchtern und noch mehr mutwillig in den Tod treiben.

Darauf ging unter anderem Alassa Mfouapon ein, der zum gemeinsamen antifaschistischen Kampf und gegen die imperialistischen Verursacher von Kriegen und anderen Fluchtursachen aufrief. Gemeinsam über Ländergrenzen hinweg: Das unterstrichen Grüße von Hashem von "Palästina muss leben". Da gehörte auch die Solidarität von und mit Owen Franke dazu, dem die Einbürgerung von der Gelsenkirchner Behörde aus antikommunistischen Motiven verweigert wird, weil er auf Rote Fahne News ein Interview gegeben hatte, das Trump kritisiert.

Das nahm Gabi Fechtner von der MLPD zum Anlass, auf zweierlei Arten von Integration hinzuweisen: Die Herrschenden wollen nur Ja-Sager, die sich der Ausbeutung und Unterdrückung unterordnen. Wer in Verdacht steht, den Kapitalismus zu bekämpfen und für einen echten Sozialismus einzutreten, soll wegbleiben. Unsere Integration ist was anderes, das ist das hier, wir feiern zusammen und kämpfen zusammen. Keiner bleibt allein.

So trugen sich auch mehrere neu beim Freundeskreis Flüchtlingssolidarität ein. Bis spät war eine super Stimmung vor und auf der Bühne. "Wir kommen auf jeden Fall wieder" sagten Musiker aus Aachen zum Abschied.

Quelle: Webseite Freundeskreis Flüchtlingssolidarität