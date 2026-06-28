Unterdrückung in Bergbaugemeinden, die sie sich organisieren wollen

MACUA (Mining Affected Communities in Action) ist eine kämpferische NGO, die für die Rechte der vom Bergbau betroffenen Gemeinden kämpft. Es war die einzige Organisation in ganz Südafrika, die für die Rettung der eingeschlossenen Bergleute in Stilfontein gekämpft hatte.

Nach einer Versammlung der Gemeinde mit MACUA-Vertretern wurden der Sekretär der Ortsgruppe, Genosse Mighty, sowie weitere Ortsgruppenführer und Gemeindemitglieder festgenommen. Ihnen wird Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen, was MACUA für haltlos hält.

Laut MACUA sehen sich in ganz Südafrika die Bergbaugemeinden zunehmend mit Versuchen konfrontiert, ihre Organisierung durch Einschüchterung, Polizeimaßnahmen und strafrechtliche Verfolgung zu unterdrücken.

Ob dies auch in Robega geschieht, muss nun Gegenstand einer dringenden öffentlichen Überprüfung werden, fordert MACUA, und bittet um Solidarität.

Sabelo Mnguni National, Coordinator MACUA

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E-Mail: info@macua.org.za

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