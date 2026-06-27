Bitte Korrespondenzen aus Betrieben, Gewerkschaften, von Arbeiteraktionen

Kolleginnen und Kollegen, Betriebsräte und IG Metall antworten mit kämpferischen Ansagen und ersten Aktionen. Pausenversammlungen werden durchgeführt, über gewerkschaftliche und selbständige Streikmaßnahmen wird diskutiert und es gab bereits einen Hitzestreik der IG Metall bei Mercedes in Bremen. Mercedes-Kollegen aus Sindelfingen und Düsseldorf informieren über die Internationale Automobilarbeiterkoordinierung die Öffentlichkeit über die Angriffe des Mercedes-Vorstands. Rote Fahne News bringt fortlaufend Informationen, aktuelle und Hintergrundartikel. Jede Stimme zählt und trägt zur Informiertheit und Bewusstseinsbildung bei! Schickt uns fortlaufend eure Berichte und Korrespondenzen, besonders aus der Automobilindustrie, aber auch anderen Betrieben! Berichtet aus der Arbeiter-, Umwelt-, Frauen- und Jugendbewegung! Die Berichte und Korrespondenzen werden fortlaufend veröffentlicht. Schaut auch tagsüber auf Rote Fahne News!

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