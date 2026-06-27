Wenn die kriminelle AfD von kriminellen Ausländern schwadroniert ...

Es würde der AfD helfen, sich mal mit den Fakten zu beschäftigen. Denn zum einen hat Kriminalität nichts mit Nationalität oder Religion zu tun. Seit 2005 ist die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer um 70 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum ging die Kriminalitätsrate um rund 14 Prozent zurück! Es gibt keine explodierende Kriminalität in Deutschland, weder von Ausländern noch von Menschen, die schon lange hier leben. Im übrigen steht auf schwere Körperverletzung in Deutschland 6 Monate bis zu 10 Jahre Haft und zwar völlig egal, welche Nationalität oder Herkunft jemand hat.

Wenn die AfD von „falsche Meinung" spricht, meint sie wahrscheinlich Volksverhetzung. Bei diesem Delikt kommen die meisten mit einer Geldstrafe davon, es sind aber auch Freiheitsstrafen von drei Monaten bis fünf Jahre möglich. Also auch eine doppelte Lüge der AfD. Schwere Körperverletzung wird härter bestraft als Volksverhetzung. Die Nationalität der Täter kommt in der Gleichung überhaupt nicht vor.

Der durchschaubare Grund ist, dass viele AfD-Politiker völlig zu Recht wegen Volksverhetzung und Beleidigung vor Gericht stehen oder verurteilt werden. Stefan Brandner von der AfD-Bundestagsfraktion nannte eine Spiegeljournalistin immer wieder "Faschistin", weil er ihre Kritik nicht ertrug. Gegen Hannes Gnauck, ehemals Vorsitzender der AfD-Jugendorganisation, liefen Ermittlungen wegen rassistischer Hetze gegen Migranten. Der Faschist und Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke ist rechtskräftig wegen der Verwendung verbotener NS-Parolen verurteilt worden. Diese Liste lässt sich schier endlos fortsetzen.

Wir sollten einen Teufel tun und die Hetze der AfD als "Meinung" anzuerkennen und sie gewähren zu lassen. Die AfD ist gewalttätig, nicht die Ausländer!