Wittener Montagsdemo ruft für morgen zu Kundgebung auf

Die jüngsten Berichte über Pläne des Volkswagen-Konzerns, weltweit bis zu 100.000 Arbeitsplätze zu vernichten, zeigen erneut, dass die Beschäftigten die Last der wirtschaftlichen Krisen tragen sollen. Gleichzeitig erleben wir auch in Witten und der Region Angriffe auf Arbeitsplätze, unter anderem durch die angekündigten Stellenstreichungen bei Evonik.

Diese Entwicklung betrifft nicht nur die unmittelbar Beschäftigten. Jeder verlorene Industriearbeitsplatz hat Auswirkungen auf Familien, den Handel, das Handwerk und die gesamte Region. Während Konzerne ihre Gewinne sichern wollen, wächst die Unsicherheit für tausende Beschäftigte.

Die Wittener Montagsdemo erklärt sich solidarisch mit allen Kolleginnen und Kollegen, die um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Wir unterstützen den Aufruf der IG Metall zur Ruhrpott-Rebellion und setzen uns gemeinsam für den Erhalt der Industriearbeitsplätze, tarifliche Arbeitsbedingungen und eine Zukunftsperspektive für die Menschen im Ruhrgebiet und darüber hinaus ein.

Wir laden alle Beschäftigten, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Erwerbslose, Rentnerinnen und Rentner, Jugendliche sowie alle demokratisch gesinnten Menschen ein, sich an der Diskussion und Kundgebung zu beteiligen.

Montagsdemo Witten

Montag, 29. Juni 2026

17:00 Uhr

Berliner Platz, Witten

Mit kämpferischen Grüßen

Jan Vöhringer

Sprecher und Moderator der Montagsdemo Witten