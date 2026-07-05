4.000 VW-ler in Emden bei Betriebsratsinfo auf dem Werksgelände

Beim Schichtwechsel am Freitag zwischen Früh- und Spätschicht wurden auf einer Kundgebung auf dem Werksgelände von VW Emden die Kollegen über die geplanten Angriffe des VW-Vorstandes vom Betriebsrat informiert. Daran nahmen etwa 4.000 Kolleginnen und Kollegen teil. Dazu wurde die Frühschicht 20 Minuten früher beendet und die Spätschicht begann 20 Minuten später. Leider konnten keine weiteren Kollegen sprechen, aber der Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz und gegen den Angriff des Vorstandes wird weitergehen.