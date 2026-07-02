Um 9 Uhr früh

Um 9 Uhr früh

Am morgigen Freitag: Protest und Streik an allen Mercedes-Standorten

Die IG Metall ruft auf und sagt zu den Angriffen von Mercedes auf Sonderzahlung, 8-Stunden-Tag und Arbeitsplätze: Nicht mit uns! Bei Mercedes Düsseldorf findet die Kundgebung um 9 Uhr am Tor 1 statt. Christiane Benner, IG-Metall-Vorsitzende, wird sprechen.