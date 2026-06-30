Auf zur Ruhrpott-Rebellion! Ab 8. Juli – Mitbestimmung durch Streik!

Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL unterstützen das und folgen hiermit der Aufforderung der IG-Metall-Verwaltungsstellen, dafür eigene Aufrufe zu verfassen. Kommt alle zu den Aktionen, bringt Familie und Freunde mit, setzt euch für einen massenhaften und kämpferischen Charakter ein, verbunden mit Streiks. Machen wir die Gewerkschaften zu unseren Kampforganisationen!

Friedrich Merz legt sich mit den Falschen an. 8-Stunden Tag, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Renten, Gesundheits- und Pflegesystem – das ist kein geschenkter Sozialstaat. All das hat die arbeitende Klasse durch harte Kämpfe und Streiks erkämpft. Und das wird die Arbeiterklasse im Kampf verteidigen.

Gegen Konzernpläne – ab 8. Juli: Mitbestimmung durch Streik

Am 26. Juni wurde mitten in dieser Situation bekannt, dass VW 100.000 Arbeitsplätze vernichten und vier Werke schließen will. Panische Angst hat VW vor der Antwort der Belegschaft. Verteiler der Kollegenzeitung Vorwärtsgang und Leute von der MLPD wurden am Tor von Audi in Neckarsulm auf Auftrag des Vorstands von der Polizei verhaftet und stundenlang erkennungsdienstlich behandelt. VW ruft, die Polizei springt: Das ist die Diktatur der Monopole! Mercedes-Benz will zurück zur 40-Stunden-Woche bei gleichem Lohn und verweigert die tarifliche Einmalzahlung für Juli. Die Ruhrpott-Rebellion muss sich mit dem Kampf gegen diese und weitere Horrorpläne der Konzernvorstände verbinden.

In einem Flugblatt vom 30. Juni ruft die Kollegenzeitung Vorwärtsgang alle VW-Belegschaften auf: „Die Lebenslüge von der 'Mitbestimmung' ist offen gescheitert! Jetzt hilft nur noch eins: MITBESTIMMUNG DURCH STREIK!“ Die MLPD unterstützt den Gedanken, den 8. Juli zu einem bundesweiten und branchenübergreifenden, ja internationalen Streiktag zu machen!

Spiel mit dem Feuer

Regierung und Monopole betreiben ein Spiel mit dem Feuer. Kein einziges Problem kriegen sie mehr gelöst. Aufrüstung, Weltkriegsvorbereitung, soziales Elend, Mietenexplosion, Umweltkatastrophe - ihr kapitalistisches Ausbeutersystem fährt die ganze Menschheit vor die Wand. Überall wächst der Unmut, beginnt der Protest und keimt die Erkenntnis, dass wir eine andere Gesellschaft brauchen. Die MLPD ist die revolutionäre Arbeiterpartei. Sie hat Schlussfolgerungen aus dem Verrat am Sozialismus und aus Fehlern im sozialistischen Aufbau gezogen.

Wenn du nicht nur Verschlechterungen verhindern, sondern echte Verbesserungen erreichen willst, dann muss aus der Rebellion eine Revolution werden. Dafür müssen wir uns besser organisieren. Lerne die MLPD und ihren Jugendverband REBELL kennen. Die MLPD hat Betriebsgruppen an vielen großen Industriebetrieben. Werde Mitglied!

Die Maske fällt – AfD = Arbeiterverräter

VW verkündet seine Horrorpläne – und was macht die AfD? Springt dem Konzern zur Seite! Auf Facebook fordert die AfD: „Energiepreise und Steuern senken, Unternehmen entlasten!“ Alice Weidel schimpft über „explodierende Lohnkosten“. Geht’s noch? 100.000 unserer Jobs, die Existenz unserer Familien stehen auf dem Spiel. Aber die AfD stellt sich sofort auf die Seite der Kapitalisten. Wenn es nach denen geht, kriegen wir jetzt noch die Löhne gekürzt, bevor wir arbeitslos werden. Die AfD steht auf der anderen Seite. Die AfD ist eine Partei der Arbeiter-Verräter. Von wegen für den „kleinen Mann“. Keine Stimme für diese Kapitalisten-Partei!

Hier das gestaltete Flugblatt zum Download und Ausdrucken

Die Gruppen in NRW können sich ausgedruckte Exemplare am Freitag bei der Druckerei Neuer Weg abholen. Die gewünschte Auflage bitte bei der LL NRW melden