Bleibt standhaft – ihr seid auf der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter!

Ihr habt euch davon jedoch nicht einschüchtern lassen und seid am nächsten Tag wieder mutig auf der Matte gestanden. Unsere volle Solidarität wünschen wir euch. Bleibt weiter standhaft – ihr seid auf der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter.

Durch die Polizei erfolgt eine Faschisierung, der man nur so entgegentreten kann. Kollegen und Nachbarn, unter denen wir diese Erfahrung verbreitet haben, reagieren so: Jetzt zeigen die Monopole ihr wahres Gesicht. Nicht ihr seid kriminell, sondern die Maßnahmen von Polizei und VW-Vorstand sind es.

Die Großkonzerne kündigen die Vernichtung von Arbeitsplätzen an, als ob es nur Zahlen wären. Wir aber sprechen von Schicksalen hinter diesen Nummern. Genau deshalb kämpfen wir für die Rettung unserer Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Revolution ist kein Verbrechen – Proletarier und Unterdrückte aller Länder vereinigt euch! Solidarität mit allen Arbeitern – von allen Werktätigen!

Wir waren zwar nicht dabei, jedoch in Gedanken bei euch, und haben deshalb auf unserem Treffen Spenden für den Rechtshilfefonds der MLPD gesammelt. Eure Genossinnen und Genossen der Wohngebietsgruppe Horst-Mitte.