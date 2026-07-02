Debatte über "hohe Löhne" ist nur Ablenkung

Ein Bandarbeiter verdient bei VW etwa 54.000 Euro brutto im Jahr, in China ca. 15.000 Euro. Trotzdem hat VW 2025 das Werk im chinesischen Nanjing geschlossen und 2500 Arbeiter auf die Straße geschmissen. VW prüft, sich von weiteren 26 der 37 eigenen Werke (oder Beteiligungen) in China zu trennen!



Die Debatte in Deutschland geht völlig an der Realität vorbei. Alle Autokonzerne in China vernichten massiv Arbeitsplätze. Um den Weltmarkt zu erobern, haben sie spekulativ ständig neue Werke aufgemacht, sitzen nun trotz Preiskampf auf vollen Halden und schmeißen die Kollegen wieder raus. Die Attacken der Vorstände von VW, Daimler & Co. haben überhaupt nichts mit unseren Löhnen zu tun. Sie tragen ihren kapitalistischen Konkurrenzkampf auf dem Rücken der Arbeiterinnen und Arbeiter aus. Und zwar von allen: denen in Deutschland und in China! Lassen wir uns nicht spalten. Kämpfen wir gemeinsam um jeden Arbeitsplatz. Und gegen dieses kapitalistische Ausbeutersystem.