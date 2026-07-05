Erfurt

Erfurt

DGB-Chefin Yasmin Fahimi unterstützt Protest gegen den AfD-Bundesparteitag

Sie sagte: "Wir machen heute deutlich, dass Erfurt nicht ein Ort irgendeines Parteitags ist, sondern Erfurt ist heute ein Ort des Widerstands", sagte Fahimi bei einer Protestveranstaltung in der Nähe des AfD-Parteitags.