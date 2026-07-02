Die Maske der Arbeiterverräter fällt – AfD springt VW bei

So twittert die AfD - und zeigt ihr wahres Gesicht.

Statt die Konzerne und ihre Maximalprofite anzugreifen, stellen sich Alice Weidel & Co. sofort schützend vor VW. Weidel beklagt „explodierende Lohnkosten" und fordert faktisch Lohnsenkungen. „Steuersenkungen" und „bezahlbare Energie" heißt im Klartext: Noch mehr Geschenke an die Monopole, Lohnsenkungen für Arbeiter und Angestellte und Abbau von Umweltschutz.

Das ist keine Verteidigung der Arbeiter. Das ist die blanke Agenda der Kapitalisten im Gewand des modernen Faschismus. Die AfD ist keine Alternative für Deutschland – sie ist die Alternative für die Konzerne und eine Partei des Arbeiterverrats.