Die Webseite der Gesundheitsplattform ist online!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, hurra, wir sind als Gesundheitsplattform im Internationalistischen Bündnis jetzt mit unserer Webseite online!

Hier geht es zur Homepage



Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen, Hinweise und Kritiken, aber natürlich auch auf eure eigenen Beiträge. Die Webseite soll sich in krisenhaften, aber auch chancenreichen Zeiten als Instrument der solidarischen Diskussion, des gegenseitigen Austausches, der Information, der kritischen Wissenschaft, aber auch der Förderung von Kämpfen und internationalen Initiativen entwickeln. Und auch als Plattform der Strategiedebatte über die notwendige gesellschaftliche Alternative.

Mit den geplanten massiven Einschränkungen im Bereich Gesundheitswesen, Pflege und Rente und dem weltweiten Krisenmodus wird es uns sicher nicht langweilig! Bitte denkt auch weiter an die unsererseits unterstützte Sammlung medizinischer Geräte, Medikamente und Gelder für den Wiederaufbau des Al-Awda-Hospitals in Gaza! Mit der gegenwärtigen Rekordhitze wird auch klar, dass der Kampf für Gesundheit und der Kampf gegen die globale Umweltkatastrophe eng verbunden sind. Kampf gegen die Militarisierung des Gesundheitswesens, gegen Faschismus und Krieg und die Solidarität im Kampf um die Arbeitsplätze sind ebenfalls Themen.

Wir haben uns bewusst bereits Anfang des Jahres von der "Medizinerplattform" zur Gesundheitsplattform erweitert, mit dem Wunsch, dass Angehörige aller Gesundheitsberufe, in der Selbsthilfebewegung Aktive usw. sich hier einbringen. Insofern die Bitte: Macht die Webseite nach Möglichkeit bekannt – im Kreise von Kolleginnen und Kollegen und bei Initiativen im Gesundheitswesen.