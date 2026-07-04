Duisburg: Neue Videos mit Peter Weispfenning online

Er hat dort zwei Short-Videos gedreht, in denen er den Standpunkt der MLPD zur aktuellen Situation und zu den Kämpfen der Arbeiterklasse darlegt. Außerdem grüßt er von dort herzlich die antifaschistischen Massenproteste gegen den Parteitag der faschistischen AfD in Erfurt, an denen sich die MLPD selbstverständlich auch aktiv beteiligt hat.

Hier das erste Short-Video von Peter Weispfenning

Hier das zweite Short-Video von Peter Weispfenning