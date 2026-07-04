Ruhrpott-Rebellion

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Duisburg: Neue Videos mit Peter Weispfenning online

Peter Weispfenning vom Zentralkomitee der MLPD war heute auf der Ruhrpott-Rebellion in Duisburg.

Von ffz
Duisburg: Neue Videos mit Peter Weispfenning online
Bild von der Kundgebung der Ruhrpott-Rebellion vor dem Deutschen Theater am Rhein in Duisburg (rf-foto)

Er hat dort zwei Short-Videos gedreht, in denen er den Standpunkt der MLPD zur aktuellen Situation und zu den Kämpfen der Arbeiterklasse darlegt. Außerdem grüßt er von dort herzlich die antifaschistischen Massenproteste gegen den Parteitag der faschistischen AfD in Erfurt, an denen sich die MLPD selbstverständlich auch aktiv beteiligt hat.

 

Hier das erste Short-Video von Peter Weispfenning

 

Hier das zweite Short-Video von Peter Weispfenning