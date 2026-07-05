Ein paar Nachlese-Splitter zum gestrigen antifaschistischen und Arbeiterkampftag!

Hier wertet Lisa Gärtner den erfolgreichen antifaschistischen Kampftag aus - u.a. erzählt sie: Wenn die Internationale angestimmt wurde, haben immer hunderte mitgesungen.

"Also ich beobachte die MLPD schon länger und finde das richtig gut was die sagen und machen. Ich verstehe nur nicht warum sie von anderen Linken so ausgegrenzt wird."

Ein anderer Kommentator antwortet: "Weil die MLPD für die komplette Abschaffung des Kapitalismus, hin zum Sozialismus ist, die Linke oder Grünen sind und werden immer kapitalistisch bleiben."

Rote Fahne News dazu: Mal sehen, ob die immer kapitalistisch bleiben. Viele ihrer Mitglieder eher nicht. Die Denkweise von Menschen ist veränderbar.

Noch ein Kommentar: "Wie jedes linke Vorhaben ,geht es wieder in die andere Richtung. Seit über Zehn Jahren versucht Antifa die AFD klein zu halten aber Sie wächst trotzdem. Ich glaub ihr könnt da nichts ausrichten.Danke Alte weiße Männer Partei."

Hier beurteilt der Erfurter Tassilo Timm den Tag. Er ist Landesvorsitzender der MLPD Thüringen. Er lenkt gleich den Blick auf die antifaschistische Überzeugungsarbeit in Sachsen-Anhalt, nächste Aufgabe der Antifaschisten, vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Eine AfD-Landesregierung muss verhindert werden.

Kommentar zum Video: "Tassilo ist klasse stabil !"

Hier ein Kurzvideo von Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, von der Ruhrpott-Rebellion in Duisburg, in dem er zum 8. Juli aufruf: "Mitbestimmung durch Streik!"

Und ein paar Kommentare:



Yesss! Arbeiter:innen dieser Welt vereinigt euch! Wir haben nichts zu verlieren - aber eine Welt zu gewinnen! ✊🚩



Ja alle Arbeiter vereinigt euch hoch die internationale Solidarität

Die Revolution wird kommen, ob morgen oder in 100 oder 1000 Jahren! Sie wird kommen! Der Kapitalismus wird irgendwann an dem sozialen und dem ökologischen Vakuum, das er verursacht hat, implodieren!



Sehr gut



Er hier ist unter den Kommentatoren klar in der Minderheit: "Wenn ich das sehe, erinnere ich mich an die dunkelsten Zeiten der DDR, Mauerschützen, Unterdrückung, Verfolgung und ein Staat der seine Bevölkerung im eigenen Land bespitzelt und einsperrte. Hat die Welt vergessen was die DDR war? Schämen solltet ihr euch, ein solches System wieder aufleben lassen zu wollen, ihr nutzt die Verbrechen der herrschenden Politik, um den Sozialismus zu propagieren und wieder aufleben lassen zu wollen. Pfui kann man da nur sagen, jungen Menschen sowas zu propagieren."