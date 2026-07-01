Einladung zum Widerstandskomitee gegen die Werkschließung von Audi Neckarsulm

Für Freitag, dem 3. Juli 2026, laden wir zum Gründungstreffeb des Widerstandskomitees gegen die Werkschließung von Audi Neckarsulm ein. 19.30 Uhr, Frauenräume, Achtungstraße 37, Heilbronn.

Gemeinsam wollen wir beraten, wie wir den Widerstand gegen die Werkschließung von Audi Neckarsulm in der Region organisieren und konkret den 8. Juli vorbereiten. Gemeinsam mit Frauen und Müttern von Audi-Kollegen.

Mit freundlichen Grüßen

Günter Kachel, ehemaliger Audi-Arbeiter in der Lackiererei

Pit Bäuml, Musiker und jahrzehntelanger Aktivist für den gemeinsamen Kampf für Umweltschutz und Arbeitsplätze