Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, die Betriebsgruppe der MLPD bei Siemens Energy in Mülheim/Ruhr spricht euch die volle Solidarität aus! Es ist empörend, wie hier bürgerlich-demokratische Rechte mit Füßen getreten werden. Mit einem solchen Vorgehen lässt der VW/Audi-Konzern seine Maske fallen und möchte jetzt offenbar „durchregieren“ wie in China oder bei Tesla.

Dabei stützt er sich sogar auf faschistisch eingestellte Polizisten. Die erbärmlichen Attacken gegen Menschen, die sich gegen die Arbeitsplatzvernichtung und Werksschließung solidarisch erklären, werden nach hinten losgehen!



Die Pläne von VW sind ein Angriff – nicht nur auf die VW‑Belegschaft, sondern auf die gesamte Arbeiterklasse. Damit dürfen sie nicht durchkommen. Heute ihr, morgen wir!



Wir werden diesen Vorgang unter den Siemens-Kollegen bekannt machen. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

Solidarische Grüße!