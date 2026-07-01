Solidarität aus der Dominikanischen Republik
Freiheit für die von der Polizei festgenommenen MLPD-Aktivisten
Die Kommunistische Partei ML der Dominikanischen Republik hat Solidaritätsbotschaft auf ihrem X-Account geine Solidaritätsbotschaft gepostet. Sie bezieht sich auf den brutalen Polizeieinsatz gegen Aktivistinnen und Aktivisten der MLPD und gegen Verteilerinnen und Verteiler der Kollegenzeitung "Vorwärtsgang" vor dem Tor von Audi in Neckersulm am 29. Juni¹: "Politische Freiheit für die von der Polizei festgenommenen MLPD-Aktivisten, die sich für die Arbeiter des Volkswagen-Monopols eingesetzt haben, das weltweit die Entlassung von 100.000 Arbeitern angekündigt hat und vier Werke schließen wird."