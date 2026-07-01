Freiheit für die von der Polizei festgenommenen MLPD-Aktivisten

Am 23. Juni marschierten Tausende von Arbeitern, streikende Lehrkräfte, Bauern und Jugendliche durch Panama-Stadt. Sie protestierten gegen die Entscheidung der Regierung von Präsident José Raúl Mulino, die Angriffe auf das Bildungswesen zu verschärfen und den riesigen Kupfer-Tagebau im Norden Panamas wieder in Betrieb zu nehmen. Letzteres stellt eine massive Bedrohung der Wasserressourcen dar. Die Mine, die von dem kanadischen Unternehmen First Quantum Minerals betrieben wird, war 2023 infolge von Massenprotesten gegen Umweltvergiftung geschlossen worden. Die Demonstranten bringen die Wiedereröffnung der Mine mit dem Klima von Korruption und Vetternwirtschaft in Verbindung, das unter der Regierung Mulino zur Norm geworden ist, sowie mit den Kürzungen im Bildungssektor, zu denen auch Angriffe auf Lehrkräfte an öffentlichen Schulen und die Nichtzahlung ausstehender Löhne gehören.