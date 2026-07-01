Gestern Abend erneute Kriminalisierung von Arbeitersolidarität - Polizei beschlagnahmt gezielt Beweismaterial

Mehrere Aktivisten wurden eine Stunde in Einzelhaft im Gefängnis gehalten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Handy abgenommen und beschlagnahmt.

Die Polizei ging gezielt gegen Handy-Aufnahmen von Lisa Gärtner vor. Beweismaterial wurde unter absurdem Vorwand abgenommen und teilweise gelöscht. Die Beamten begründeten dies mit dem angeblichen „Schutz der Vertraulichkeit des Wortes" – eine dreiste Verdrehung, die nur vertrauliche Gespräche schützen soll, nicht aber die Dokumentation staatlicher Willkür. Für diesen Rechtsbruch gab es offenbar sogar die Zustimmung der Staatsanwaltschaft.

Auffällig ist der krass unterschiedliche Umgang der verschiedenen Polizeieinheiten: Während eine Einheit mittags noch vergleichsweise rechtstreu agierte, zeigte die Abend-Einheit offene Repressionslust. Das wirft die Frage auf: Ist diese Einheit von Faschisten geführt oder durchsetzt?

Es ist offensichtlich, dass diese Angriffe auf direkte Anweisung von Audi/VW erfolgen. Das Polizeipräsidium trägt die politische Verantwortung.

Gegen diese Einschüchterungsversuche geht der Kampf erst recht weiter. Eine erste Strafanzeige gegen die beteiligten Beamten wurde bereits gestellt.

Rote Fahne News ruft auf: Baut eine breite Protest- und Solidaritätsbewegung auf! Schickt eure Solidaritätserklärungen an redaktion@rf-news.de.

Jetzt erst recht:

Ab 8. Juli – Mitbestimmung durch Streik!

Kein Arbeitsplatz weniger! Keine Werksschließung in Neckarsulm!