Große Resonanz in Emden

Mit „Glück Auf“ begrüßten wir und trafen auf große Resonanz, Aufgeschlossenheit und Aufgewühltheit unter den Emderinnen und Emdern. Alle, mit denen wir ins Gespräch kamen, hatten sich über die Situation bei VW – mit der geplanten Werkschließung des Audiwerks in Neckarsulm - bereits Gedanken gemacht, ist davon direkt oder indirekt betroffen, kennt jemanden, der dort arbeitet.

Nicht wenige machen sich Gedanken und zogen Parallelen zu anderen Betrieben wie bei Daimler oder Stahl; oder zur Umweltfrage, wo aus Profitgründen zdie menschlichen Lebensgrundlagen zerstört werden oder wie sich das auch im Gesundheits- und Sozialsystem niederschlägt. „Wo soll das noch hinführen?“. Nicht wenige stimmten mit uns überein, dass der Kapitalismus mit seinen Gesetzmäßigkeiten „dahintersteckt“. Einige wollten sich weiter damit beschäftigen, ließen ihre Adresse da, nahmen ein Programm oder „Neue Perspektiven gefragt – Vorschlag für ein Kampfprogramm der Arbeiterklasse“. Innerhalb von zwei Stunden verkauften wir elf Exemplare der Roten Fahne. Ein guter Auftakt um die MLPD in Emden aufzubauen.

Wir sprachen u.a. mit Arbeitern und Angestellten von VW, mit VW-Rentern, Handwerkern, Schülern und Azubis. Ein Ehepaar – Autohändler aus Warendorf – berichtete uns, wie die Autokonzerne wie VW und Ford auch bei den Händlern die Daumenschrauben anziehen und schon einige ihrer Kollegen daher aufgeben mussten. Purer reformistischer Abgesang kam von einem Vertreter der DKP, der meinte, „man muss fordern, dass der niedersächsische Ministerpräsident Liess nach Emden kommt. Ein Streik aber würde den Kollegen nur schaden, bei den Absatzzahlen von VW.“ Ganz anders ein kämpferischer Kollege von Sitech – ein Automobilzulieferer von VW. Er meint, dass seine Kollegen und er sehr genau hinschauen, was sich bei VW „zusammenbraut“. Sie sind sofort bereit, zusammen mit den VW-Kollegen zu kämpfen und wären am 8. Juli dabei.Ab 8. Juli: Mitbestimmung durch Streik!