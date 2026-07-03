Gut, dass die Heilbronner Stimme über die massive Polizeigewalt vor dem Audi-Tor berichtet. Ich bin die 39-Jährige, über die im Artikel geschrieben wird. Die 71-jährige Frau wurde so rüde vor sich hergetrieben, dass sie hingefallen ist, woraufhin die Polizisten sie an den Händen und Schultern packten und über den Boden zogen. Sie hat Prellungen und Hämatome. Von Widerstand kann keine Rede sein.



Ich wollte zu ihr, weil sie im Polizeiauto um Hilfe gerufen hat, zudem bei der Hitze. Ich habe das entschlossen, aber sachlich gefordert. Daraufhin schubste der Polizist Wüst mich mehrfach grob, legte mir Handschellen an und sie hielten uns vier Stunden auf der Wache in "Freiluftgewahrsam" fest. Herr Wüst rief seinen Kollegen zu: "Setzt sie alle fest, notfalls mit Gewalt!"

Das Motiv von Audi liegt auf der Hand: Die Kollegenzeitung deckte schon vor Wochen die Pläne zur Werksschließung auf und rief im Angesicht dessen ab dem 8. Juli zu Mitbestimmung durch Streik auf. Hat Audi so viel Angst?