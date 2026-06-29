Heute Abend 20.30 Uhr Protestveranstaltung in Neckarsulm

Eine Festgenommene berichtet: „Uns wurden mit Polizeigriffen die Hände auf den Rücken gedreht und Handschellen festgemacht. Einer wurde der Kopf an einen Laternenpfosten gedrückt, eine andere an den Händen über den Boden geschleift. Jeder wurde jeweils separat in ein Polizeiauto gedrückt und zur Polizeiwache gefahren.“ Sie wurden vor dem Polizeigebäude in einer extra zuvor eingerichteten „Bearbeitungsstrasse“ erkennungsdienstlich behandelt und stundenlang festgehalten.

Besonders steht die MLPD im Fokus, gegen deren Rückgrat und Knowhow aus Arbeiterkämpfen, Staat und Monopole vorgehen.



Der vorgeschobene Vorwurf des Hausfriedensbruch als Begründung geht direkt auf einen Antrag von Audi Neckarsulm zurück. Diese offene brutale Unterdrückung ist eine neue Qualität der Faschisierung und zeigt die Diktatur der Monopole, die der Staat willfährig ausführt. Das soll auch die Arbeiterinnen und Arbeiter und die Bevölkerung einschüchtern.

Das darf auf keinen Fall durchkommen und muss entschieden und klar verurteilt, breit bekannt gemacht und dagegen mit allen Mitteln vorgegangen werden. Die Polizisten werden angezeigt. Wehret den Anfängen! Jetzt erst recht, muss der Kampf weitergeführt werden. Die MLPD wird ihre Arbeit noch verstärken.

Kurzfristig wurde dazu heute eine überregionale Protestveranstaltung in Neckarsulm angesetzt – kommt zahlreich und macht sie schnell noch breiter bekannt!



Heute Abend, Montag, um 20.30 Uhr in Neckarsulm:

Brauhaus, Felix-Wankel-Straße 9, Neckarsulm.