Stuttgart

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IG Metall plant Autokorso

Die IG Metall ruft für Donnerstag, dem 9. Juli, zu einem Autokorso in Stuttgart auf. Die Aktion richtet sich gegen die Attacken von Mercedes-Benz, darunter die Verschiebung von Sonderzahlungen und Forderungen nach längerer Arbeitszeit bei gleichem Lohn.