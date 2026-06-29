IG-Metall-Vertrauensleute melden sich mit zwei Aktionen zu Wort

Vertrauensleute „besuchten“ die Verhandlungen, die stattfinden, weil VW gerade den Tarifvertrag zur Integration gebrochen hat. Vor dem Tor wurden die Presse und der sächsische Wirtschaftsminister mit Transparenten und Fahnen empfangen. Die Wut ist riesig. Nachdem am Freitag bei der Betriebsversammlung noch behauptet worden war, die „Pole Position“ für das Werk sei bestens, kam eine Minute später der "Blume-Hammer". „



Die verarschen uns dermaßen! Wir sollen bei 40 Grad Hitze Autos bauen, Fabrikkosten senken, Schnauze halten – und die feinen Herren tragen gleichzeitig ihre (Kapital-)Schäfchen ins Trockene.“ Dass einzelne Führungskräfte das Werk verlassen wollen, macht die Runde. „Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.“



Es gibt viele Diskussionen: alles zu spät, die Messen gelesen? Den Unternehmen noch mehr Kohle zuschieben und sie mal machen lassen, wie es AfD‑ler posten? Oder richtig kämpfen und alles in die Waagschale werfen? Es müssen Leute vorangehen und einen Plan haben, das kristallisiert sich immer mehr heraus. Begrüßt wird, dass die IG Metall Aktionstage organisieren will.