IG-Metall-Vorsitzende ruft zu „Einigkeit und Solidarität zwischen allen Marken und Standorten“ auf

Die aktuelle Krise in der Automobilindustrie darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Stattdessen fordert sie ein gemeinsames, abgestimmtes Vorgehen an allen Standorten – gegen jede Form der Standortspaltung. Das ist ein richtiges Signal.

Gegen Spaltung und für Stärke

Es ist gut und wichtig, dass die IG-Metall-Führung jetzt ausdrücklich Einigkeit und Solidarität der Arbeiter aller Marken und Standorte einfordert. OEMs, Zulieferer und Entwicklungsdienstleister sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Losung „Wir müssen als IG Metall Stärke zeigen!“ ist richtig.

Aber: Nicht nur „nicht einseitig die Lasten tragen“

Es muss jedoch Klartext gesprochen werden: Wieso sollen die Arbeiter nur „nicht einseitig die Lasten tragen“? Wieso sollen sie überhaupt Lasten der kapitalistischen Krisen tragen? Gegen jede Abwälzung der Krisenlasten auf die Arbeiter!

Nicht abwarten – Mitbestimmung durch Streik ab 8. Juli

Sie tritt ein für Protestaktionen in den Betrieben, eine Staffette von Aktionen vor und nach den Sommerferien. Vielfältige Proteste sind wichtig, um Druck aufzubauen. Wichtig ist aber auch: Die Zeit des Abwartens ist vorbei. Ab dem 8. Juli muss ernst gemacht werden. Echte Mitbestimmung in dieser Situation heißt Mitbestimmung durch Streik!