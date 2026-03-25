"I'm the white British born in the rain"

Ein britischer Youtuber hat dieses Video produziert und online gestellt, in dem es um die Spaltung zwischen weißen und schwarzen Briten geht, die Rassisten und Faschisten wie Nigel Farage und Tommy Robinson aktuell in die Arbeiterklasse des Landes tragen wollen. Der Song klingt nicht nur gut, sondern zeigt die wahren Schuldigen an der nicht lösbaren Krise des kapitalistischen Systems auf und ruft zum Zusammenhalt der Arbeiterinnen und Arbeiter aller Nationalitäten auf.