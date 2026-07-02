Neue Veröffentlichungen auf Rote Fahne News jeweils um 12.30 Uhr und um 18.00 Uhr

Rote Fahne News ist in diesen bewegten Tagen und Wochen als Plattform mit ständig aktualisierten Informationen, Argumenten, Berichten, Korrespondenzen ... besonders wichtig. Damit die Leserinnen und Leser nicht von Informationen überflutet werden, gibt es ab heute zwei Tageszeiten, zu denen Neues veröffentlicht wird: Um 12.30 Uhr und um 18 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten nur noch bei besonders brisanten Neuigkeiten.

Weitere Orientierungshilfen sind

Auf der Startseite gibt es einen Schwerpunkt "VW, Audi, Mercedes", in dem alle Artikel zu diesen Themen gebündelt sind. Der Schwerpunkt befindet sich auf der Startseite von Rote Fahne News unter dem Korrespondenzenblock. In der Ansicht "Alles auf einen Blick" sieht man den Schwerpunkt nicht. Man muss Rote Fahne News dazu über die Startseite betreten. Mit Klick auf "Alle Artikel zum Thema" kann man sich alle anzeigen lassen.

Gleiches gilt für unsere derzeitigen beiden Themen der Woche. Auch sie befinden sich auf der Startseite und enthalten die Artikel zu den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Erfurt und zur Ruhrpott-Rebellion.

Nicht mehr alle Korrespondenzen und Solidaritätserklärungen haben im Korrespondenzenblock auf der Startseite Platz. Im Schwerpunkt "VW, Audi, Mercedes" und in den beiden Themen der Woche kann man Artikel lesen, die im Korrespondenzenblock auf der Startseite keinen Platz mehr gefunden haben. Einfach auf "Alle Artikel zum Thema" klicken.

Die Kriminalisierung der Arbeitersolidarität durch Audi Neckarsulm schlägt hohe Wellen. Viel Solidarität wird den mutigen Verteilerinnen und Verteilern der Kollegenzeitung Vorwärtsgang und den Vertreterinnen der MLPD gezollt. In einem Extra-Artikel Kriminalisierung durch Audi Neckarsulm: Berichterstattung und Solidarität sind Links zu Presseberichten und Solidaritätserklärungen zu finden. Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

Im Live-Ticker ganz oben auf der Startseite weisen wir auf neue ausgewählte Nachrichten auf Rote Fahne News hin. Der Live-Ticker lebt und wird ebenfalls regelmäßig aktualisiert.

Macht Rote Fahne News unter Kolleginnen und Kollegen, Freunden, Bündnispartnern etc. bekannt! Immer einige Kärtchen mit der Webadresse dabei haben - bei Einsätzen, in der U-Bahn, beim Einkaufen und im Urlaub!

Bringt Ihnen und euch diese Info was? Dann freuen wir uns über eine Spende für Rote-Fahne-News.