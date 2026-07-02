Ab 8. Juli Mitbestimmung durch Streik

Ab 8. Juli Mitbestimmung durch Streik

Koordinierter Generalangriff der Automonopole

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat alle CEOs zu einem Treffen eingeladen. Offenkundig haben sich die Konzernvorstände von VW, Daimler und BMW in ihrem Generalangriff auf die Belegschaften abgestimmt. Das verlangt die koordinierte Antwort der Automobilarbeiter – ab 8. Juli Mitbestimmung durch Streik!