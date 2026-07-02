Koordinierter Generalangriff der Automonopole

Die IG Metall ruft auf und sagt zu den Angriffen von Mercedes auf Sonderzahlung, 8-Stunden-Tag und Arbeitsplätze: Nicht mit uns! Bei Mercedes Düsseldorf findet die Kundgebung um 9 Uhr am Tor 1 statt. Christiane Benner, IG-Metall-Vorsitzende, wird sprechen.

Mit dem Aufruf der IG Metall muss man sich aber auch kritisch auseinandersetzen. So steht kleingedruckt ganz unten: Die Teilnahme ist freiwillig. (Ja was denn sonst?) Aber: Man müsse ausstempeln, wenn man aus dem Betrieb heraus zu der Kundgebung geht. Und danach wieder anstempeln.