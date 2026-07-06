Griechenland: Wenn die Streikenden die „Urteile“ der Klassenjustiz auf ihre alten Schuhe schreiben …

Und wenn die Arbeiter gemeinsam beschließen, sich über die Urteile hinwegzusetzen, die das Streikrecht zu einer Straftat machen, dann bricht die gesamte Ideologie der „unabhängigen Justiz“ zusammen.



Die Arbeiter und ihre Gewerkschaft ließen keinen Raum für Missverständnisse.



Nach dem Urteil, das ihren Streik für rechtswidrig erklärte, prangerten sie an, dass dieses den Interessen der Reeder diene, und erklärten unverblümt: „Wir werden weder den Drohungen der Reeder noch den manipulierten Gerichtsurteilen nachgeben oder uns ihnen fügen.“



Genau diese Haltung macht dem Kapital wirklich Angst. Nicht die Erklärungen, sondern der Ungehorsam. Die kollektive Entscheidung der kämpfenden Seeleute, die Gerichtsurteile nicht zu Fesseln für ihre eigenen Kämpfe werden zu lassen.



Und das Ergebnis: ein Sieg für die internationale Arbeiterklasse.

Der 24-Stunden-Streik in Rafina fand planmäßig statt, mit – wie die PENEN berichtete – „vollständiger Beteiligung der Besatzungen. Die Schiffe blieben im Hafen. Die Einschüchterungsaktion schlug fehl. Das Gerichtsurteil blieb ein Stück Papier ohne jegliche praktische Auswirkung.“