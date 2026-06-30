Serbien
Kraljevo: "Die Studenten siegen!"
Tausende Menschen demonstrierten am Sonntag in der serbischen Stadt Kraljewo gegen das korrupte Regime von Präsident Vucic mit der Losung "Die Studenten siegen!". Am Samstag hatte Vucic angekündigt, dass er demnächst als Präsident zurücktritt. Er kommt damit einer Forderung der Oppositionsbewegung nach, allerdings wird erwartet, dass er als Ministerpräsident weiterregieren will. Seit dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad im November 2024 erschüttert eine massive Protestwelle Serbien. Die Tragödie mit 16 Toten wird auf die Korruption und Inkompetenz der Regierung zurückgeführt. Die Proteste entstanden aus spontanen Universitätsbesetzungen durch Studenten und Lehrkräfte, die fast ein Jahr dauerten. Inzwischen schlossen sich ihr Bürger im ganzen Land an. Seit etwa einem Jahr verlangt die Bewegung eine vorgezogene Neuwahl.