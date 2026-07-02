Peru

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Lima: "Nie wieder Fujimori!"

Laut Wahlkommission liegt Keiko Fujimori sehr knapp vor ihrem linken Gegenkandidaten. Am Sonnabend beteiligten sich Tausende an einer Demonstration in Lima und skandierten: »Nie wieder Fujimori!«. Der knapp unterlegene Kandidat Sánchez kündigte auf der Kundgebung weitere Proteste an und erklärte, dass man angesichts der Verletzung verfassungsmäßiger Rechte – wie des Rechts auf politische Teilhabe und einen transparenten Wahlprozess – eine Verfassungsbeschwerde einreichen werde. Er bekräftigte zudem die Absicht, sich an internationale Instanzen zu wenden, »um die Unregelmäßigkeiten anzuzeigen«. Dabei geht es um die Stimmen von Peruanern aus dem Ausland. Trump unterstützte die Wahl von Fujimori massiv.