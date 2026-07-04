Mercedes-Benz: Kämpferische Kundgebung mit 20.000 Kolleginnen und Kollegen

In Sindelfingen beteiligten sich nach IG-Metall-Angaben 20.000 Kolleginnen und Kollegen an der kämpferischen Demonstration mit zahlreichen Trommeln, einem Fahnenmeer, Demozügen aus den verschiedenen Werksteilen und Transparenten und Schildern.

Neu war die deutlich stärkere Beteiligung der Angestellten und aus der Entwicklung. Dazu haben sicherlich auch die Pläne von Mercedes, das Mobile Arbeiten komplett und ohne Verhandlung streichen zu wollen, beigetragen.

Die Vorstandspläne werden klar abgelehnt. Zum Teil wurden die Angriffe auch in den offiziellen Reden in Zusammenhang mit dem Generalangriff bei VW und den Angriffen auf Rente, Krankenversicherungen etc. durch die Bundesregierung gestellt. Die Dimension des Generalangriffs und die entsprechenden Reaktion im Sinne der Losung „Mitbestimmung durch Streik“ wird aber noch unterschätzt. Diese Debatte ist eröffnet!

Am Ende der Kundgebung gab es für die Forderung „Jetzt Feierabend“ statt nach ca. einer Stunde wieder zu arbeiten spontane Zustimmung, auch wenn sie noch nicht umgesetzt wurde. Nach diesem Zwischenschritt gilt es jetzt, härtere Kämpfe vorzubereiten.