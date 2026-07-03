Bergkamen: Gegen Arbeitsplatzvernichtung und Polizeigewalt

Liebe Automobilarbeiter bei Audi Neckarsulm, liebe Unterstützer vor den Toren, liebe Verteiler des „Vorwärtsgangs“: Bis nach Bergkamen, der einst größten Bergarbeiterstadt Europas, hat sich herumgesprochen: Nicht nur die Vernichtung eurer Arbeitsplätze wird mit der Werksschließung brutal und kaltschnäuzig geplant. Gegen die organisierte Solidarität der Verteiler des „Vorwärtsgang“ und Genossen der MLPD wird brutal vorgegangen.

Wir fordern:

Alle Schließungspläne müssen vom Tisch! Ab dem 8. Juli: Mitbestimmung durch Streik ist genau die richtige Antwort.

Sofortige Einstellung der Repressionen und aller Verfahren gegen Unterstützer vor dem Tor. Strafrechtliche Verfolgung aller Verantwortlichen und Beteiligten der polizeilichen Übergriffe!

Wenn Staat und Monopole glauben, sie könnten so den berechtigten Kampf der Arbeiter und ihrer Familien niederhalten, so irren sie! Wir erklären euch unsere volle Solidarität und werden euch, auch im Ruhrgebiet, tatkräftig unterstützen!