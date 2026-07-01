MLPD Gelsenkirchen/Gladbeck verurteilt Polizeiangriff auf MLPD bei Audi Neckarsulm

Wir verurteilen diesen Versuch der Kriminalisierung der Arbeitersolidarität aufs Schärfste und möchten euch versichern – ihr seid nicht alleine! Die Kriminellen stehen nicht vorm Tor, sondern sitzen in den Konzernetagen!

Wir erleben bei unseren Einsätzen vor den BP-Toren immer wieder, dass Werksschutz und Polizei gegen unsere Verteiler vorgehen. Alle Anzeigen wegen vermeintlichem „Hausfriedensbruch“ wurden zu Fall gebracht und wir haben unser Recht auf die Information der Kolleginnen und Kollegen mehrfach vor Gericht durchgesetzt. Es ist klasse, dass ihr sofort die breite Öffentlichkeit über den Angriff informiert habt und euch nicht einschüchtern lasst!

Der Angriff ist Ausdruck der Angst der Konzernetage vor einer geeinten Arbeiterklasse, die ihre Interessen selbst in die Hand nimmt – nicht zuletzt auch mit der Perspektive des echten Sozialismus! Das werden wir auch bei der Ruhrpott Rebellion zum Thema machen!

Wer einen von uns angreift – greift uns alle an!

Glück AUF!