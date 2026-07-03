Wir bekunden den entlassenen Arbeitern unsere uneingeschränkte Solidarität

Der MLPD-Kreisverband Heilbronn lädt am Sonntag, den 5. Juli, um 14 Uhr zu einer Open-Air-Pressekonferenz anlässlich der Polizeigewalt gegen Verteiler der Kollegenzeitung „Vorwärtsgang“ bei Audi Neckarsulm ein. Zahlreiche Medien, darunter die Stuttgarter Nachrichten und die Heilbronner Stimme berichteten über die Polizeigewalt gegen Verteiler und Unterstützer der Kollegenzeitung „Vorwärtsgang“ und Leute der MLPD in den letzten Tagen. Jetzt sprechen die Betroffenen der Polizeigewalt selber und laden kurzfristig zu einer Open-Air-Pressekonferenz ein, um über die konkreten Vorgänge, die Vorwürfe und die Hintergründe zu informieren. Inzwischen haben die Betroffenen von Polizeigewalt Strafanzeige gegen die Verantwortlichen in der Polizei Baden-Württemberg und die Verantwortlichen im VW-Audi-Konzern wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung im Amt gestellt. Der Gehalt der Strafanzeige wird auf der Pressekonferenz vorgestellt. Rede und Antwort stehen: Lisa Gärtner, ehemalige IG Metall-Jugendvertreterin bei Opel in Bochum, MLPD. Sie wurde vier Stunden zur erkennungsdienstlichen Behandlung festgehalten. Dieter Reimold, war 42 Jahre Montagearbeiter bei Audi Neckarsulm und ist heute Sprecher der Betriebsgruppe der MLPD bei Audi Neckarsulm. Er ist ebenfalls von Polizeiwillkür betroffen – durch die Beschlagnahmung seines Handys wegen der von ihm getätigten Videoaufnahmen zur Beweissicherung. Sandrine Rügner – Sprecherin der REBELL-Gruppe Heilbronn und aktiv im Widerstandskomitee gegen die Schließung von Audi Neckarsulm. Die Pressekonferenz findet auf dem Heilbronner Volksfest, am Stand des Widerstandskomitees gegen die Werksschließung statt. SAuie wird online übertragen. Pressevertreter, die online teilnehmen möchten, akkreditieren sich bitte über heilbronn@mlpd.de