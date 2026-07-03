Automobilindustrie
Wir bekunden den entlassenen Arbeitern unsere uneingeschränkte Solidarität
Die Internationale Kommission der Revolutionären Kommunistischen Partei Argentiniens (PCR) schreibt an die von Entlassung bedrohten Arbeiterinnen und Arbeiter in der deutschen Automobilindustrie: Liebe Genossen, wir bekunden den von Entlassung bedrohten Arbeitern unsere uneingeschränkte Solidarität. Wir haben eure E-Mail an die Genossen weitergeleitet, die in der Automobil- und Metallindustrie tätig sind, damit sie in den Gewerkschaften darüber beraten können, ihre Solidarität zu bekunden und zu entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreifen können. Mit revolutionären Grüßen Internationale Kommission der PCR – Argentinien