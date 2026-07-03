Protest vor Audi-Werk in Neckarsulm: Polizei nimmt Aktivisten fest

Nach einer Flugblatt-Aktion vor dem Audi-Werk in Neckarsulm ermittelt die Polizei gegen sieben Personen aus dem Umfeld der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD). Die Partei erhebt im Gegenzug schwere Vorwürfe gegen Audi und die Polizei.

Protest vor Audi-Werkstor.

Nach Angaben der Polizei hielten sich die sieben Personen am Montag gegen 13.30 Uhr an mehreren Werkstoren in der NSU-Straße auf, sammelten Spenden und verteilten Flugblätter. Hintergrund sind aufgekommene Gerüchte über die Zukunft des Standorts.



Nachdem der Werkschutz ihnen mehrfach einen Platzverweis und ein Hausverbot ausgesprochen hatte, die Gruppe dem jedoch nicht nachgekommen war, sei die Polizei hinzugezogen worden, so die Polizei auf Stimme-Anfrage.



Fünf Personen seien den polizeilichen Maßnahmen gefolgt und auf das Polizeirevier Neckarsulm gebracht worden. Eine 71-Jährige habe sich laut Polizei geweigert, den Platz zu verlassen, und bei der Maßnahme nach Beamten getreten. Ihr seien daraufhin Handschellen angelegt worden.



Eine 39-Jährige habe sich zudem einem Streifenwagen genähert, die hintere Tür geöffnet und sich geweigert, ihre Personalien zu nennen. Auch sie sei anschließend auf das Polizeirevier gebracht worden. Beide Frauen wurden laut der Polizei Heilbronn erkennungsdienstlich behandelt. …



Die MLPD bezeichnet den Polizeieinsatz hingegen als „rechtswidrig“ und spricht von einem Versuch, Kritik an einer möglichen Werkschließung zu unterdrücken. Zudem spricht die Partei von einer „brutalen Festnahme“, in deren Verlauf auch Polizeikräfte eingesetzt worden seien. Einzelne Personen sollen leicht verletzt worden sein. …



„VW / Audi will so Kritiker ihren Horrorplänen mundtot machen und unterdrücken“, sagt Dieter Reimold, Sprecher der MLPD-Betriebsgruppe bei Audi Neckarsulm. Weitergehend kündigt die Partei rechtliche Schritte gegen die Beamten an.

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