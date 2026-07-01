OFFENSIV Opel Bochum

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Protestaktionen von Automobil-Belegschaften gegen VW-Arbeitsplatzvernichtung

Im Beirat der IG Metall wurde nach unseren Informationen nach gestern bekannt gegeben, dass am Freitag in den Mercedes-Werken Protestaktionen gegen die Angriffe des Vorstands stattfinden sollen. Auch für VW werden Aktionen vorbereitet, was aber nicht detaillierter vorgestellt wurde.