Erster Abdruck der Pressemitteilung der MLPD

Resonanz auf Kriminalisierung der Arbeitersolidarität durch Audi Neckarsulm

In einer aktuellen Pressemitteilung hat die MLPD die unverschämte Kriminalisierung der Arbeitersolidarität durch die Konzernspitze von VW und Audi an den Pranger gestellt.