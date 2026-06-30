Erster Abdruck der Pressemitteilung der MLPD
Resonanz auf Kriminalisierung der Arbeitersolidarität durch Audi Neckarsulm
In einer aktuellen Pressemitteilung hat die MLPD die unverschämte Kriminalisierung der Arbeitersolidarität durch die Konzernspitze von VW und Audi an den Pranger gestellt.
Hier die Pressemitteilung: Konzernspitze kriminalisiert Arbeitersolidarität!
- Einen ersten Abdruck der Pressemitteilung gibt es am heutigen 30. Juni durch Labournet - in einem Dossier zur Arbeitsplatzvernichtung in der Automobilindustrie
- Solidarische Grüße des Jugendverbands REBELL an die von der Polizeiattacke betroffenen Verteiler des Vorwärtsgang und die Vertreterinnen der MLPD
Rote Fahne News dokumentiert hier Solidaritätserklärungen und weitere Resonanz zur versuchten Kriminalisierung der Arbeitersolidarität durch die VW-/Audi-Konzernspitze (neueste oben)