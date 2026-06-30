Erster Abdruck der Pressemitteilung der MLPD

Erster Abdruck der Pressemitteilung der MLPD

Resonanz auf Kriminalisierung der Arbeitersolidarität durch Audi Neckarsulm

In einer aktuellen Pressemitteilung hat die MLPD die unverschämte Kriminalisierung der Arbeitersolidarität durch die Konzernspitze von VW und Audi an den Pranger gestellt.

Hier die Pressemitteilung: Konzernspitze kriminalisiert Arbeitersolidarität!

 

 

Rote Fahne News dokumentiert hier Solidaritätserklärungen und weitere Resonanz zur versuchten Kriminalisierung der Arbeitersolidarität durch die VW-/Audi-Konzernspitze (neueste oben)