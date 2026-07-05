Revolutionäre Grüße von Koordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz aus dem Gefängnis

Wir grüßen euch von ganzem Herzen aus dem Gefängnis, in dem wir derzeit in Istanbul, Türkei, festgehalten werden. Im Vorfeld des NATO-Gipfels, der im Juli in der Türkei stattfinden wird, wurden unsere Wohnungen durchsucht und wir wurden in Gewahrsam genommen. Nach einer viertägigen Haft wurden wir vom Gericht, vor das wir gestellt wurden, eilig verhaftet und in das geschlossene Frauengefängnis Bakırköy in Istanbul verlegt.



Die für unsere Verhaftung angeführten Gründe sind ausschließlich auf unseren Kampf als Frauen zurückzuführen. Sie wollen unsere Aktionen am 8. März und am 25. November, die Proteste und Presseerklärungen, an denen wir teilgenommen haben, sowie unsere Interviews unter Strafe stellen. Die Tatsache, dass alle, die in Gewahrsam genommen wurden, verhaftet wurden und dass die meisten von uns Frauen sind, ist Ausdruck der Angst, die sie empfinden.



Unsere Genossin Beycan Taşkıran, die bereits seit Monaten inhaftiert ist, befindet sich ebenfalls in der Abteilung, in die wir gebracht wurden. Gleichzeitig wurde ich zusammen mit meiner Genossin İpek Bozkurt von der Kommission der arbeitenden und beschäftigten Frauen festgenommen. Wir befinden uns ebenfalls in derselben Abteilung wie sie. Allerdings wurde Beycans Verlegung in ein anderes Gefängnis ... bereits vollzogen.



Unsere Koordinatorin für den Nahen Osten, Songül Yücel, sowie unsere Genossinnen Delal EROL, Sena Şat, Ezgi Yergin, Çiğdem Yıldırım und Merve Yeşilova, die mit uns in Kathmandu war, wurden alle gemeinsam festgenommen, und wir befinden uns derzeit zusammen in Haft.



Unsere Gesundheit und unsere Moral sind sehr gut. Wir verbringen Zeit miteinander und trotz aller Arten von Unterdrückung tragen wir den Kampf auch im Kerker weiter voran. Wir vertrauen auf das gemeinsame Ziel, das uns aus allen vier Ecken der Welt zusammengeführt hat. Deshalb werden wir die Mauern einreißen, die Gitterstäbe zerschlagen und uns in freien Tagen wieder treffen. Mit herzlichen revolutionären Grüßen, Es lebe unser internationaler Frauenkampf! Delal, Working Women