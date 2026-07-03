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Rio de Janeiro: Busfahrer streiken für höhere Löhne und kürzere Arbeitszeit

Am Montag traten die Busfahrer in Rio de Janeiro in einen unbefristeten Streik. Im Zentrum der Forderungen stehen höhere Löhne, bessere Sozialleistungen und kürzere Arbeitszeiten. Die Gewerkschaft Sintrucad-Rio verlangt die Einführung einer Fünf-Tage-Woche sowie einen Mindestlohn von 4.000 brasilianischen Reais (ca. 669 Euro) im regulären Linienverkehr und 5.000 Reais (837 Euro) im Schnellbussystem. Der Busverkehr wird überwiegend von privaten Unternehmen betrieben, während die Stadtverwaltung das System lediglich reguliert. Gewerkschaften kritisieren seit Jahren daraus resultierende Prekarisierung, hohe Arbeitsbelastung und Personalmangel. Derzeit kämpfen in Brasilien Gewerkschaften in viele Sektoren um die Einführung der 5-Tage-Woche.