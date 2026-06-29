Europa
Rom, Stockholm, Amsterdam: Aktionen der Palästina-Solidarität
Vergangenen Donnerstag demonstrierten einige Hundert Menschen trotz großer Hitze in Rom für ein freies Palästina. Unter anderem forderte sie, dass die Stadt ihre Zusammenarbeit mit Israel einstellt. Am Samstag organisierte die Palästina-Solidarität in Amsterdam einen Protest, der vor allem auf die von Israel getöteten 1.031 Palästinenser im Gazastreifen seit dem "Waffenstillstand" in November 2025 aufmerksam machte, darunter rund 260 Kinder. In Stockholm demonstrierten am Samstag Hunderte Menschen. Die Demonstranten, die einem Aufruf mehrerer zivilgesellschaftlicher Organisationen gefolgt waren, warfen Israel einen Verstoß gegen die am 10. Oktober 2025 vereinbarte Waffenruhe vor und forderten ein sofortiges Ende der militärischen Operationen. Sie trugen Transparente mit Aufschriften wie „In Gaza werden Kinder getötet“, „Schulen und Krankenhäuser werden bombardiert“ und „Beendet die Blockade der Lebensmittelzufuhr“. Zudem forderten sie die schwedische Regierung auf, die Waffenverkäufe an Israel einzustellen.