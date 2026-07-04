Ruhrpott-Rebellion Duisburg: Über 3.000 demonstrieren für die Rechte der Arbeiterklasse

Es herrscht eine sehr kämpferische Stimmung. Kollegen und Kolleginnen von Thyssen Krupp sind dabei, aus dem Einzelhandel, von Ikea und Kaufland, von Verdi Mülheim und viele mehr. "Heute ist kein Arbeitstag, heute ist ein Streiktag!" Kollegen von Ford aus Köln sind hier und überbringen kämpferische Grüße. Peter Weispfenning vom ZK der MLPD mobilisiert für den 8. Juli: "Mitbestimmung durch Streik!"

Rote Fahne News wird weiter berichten.