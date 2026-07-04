Schädlicher Auftritt von Trotzkisten bei VW Wolfsburg

Sie verteilten ein gewerkschaftsfeindliches Flugblatt, in dem sie die VW-Pläne angreifen, aber ebenso die IG Metall. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Co-Management von Gewerkschaftsführern und der IG Metall als Organisation. Im Text heißt es u.a.: "... müssen sich die Beschäftigten völlig unabhängig von der IG Metall und ihren Betriebsräten im VW-Aktionskomitee organisieren. Es verfolgt das Ziel, alle kampfbereiten Beschäftigten ... zu vereinen. Gewerkschaftsfunktionäre haben darin keinen Platz." Ausgerufen haben sie es noch deutlicher: "Macht mit im VW-Aktionskomitee - gegen die IG Metall."

Gerade jetzt, wo es darum geht, die Gewerkschaften zu Kampforganisationen zu machen, rufen sie zur Spaltung auf! Das auch noch als sozialistische Politik zu verkaufen, befördert zugleich den Antikommunismus. Viele nahmen das Flugblatt stumm, einzelne waren davon angezogen und unterhielten sich mit den Verteilern, und andere schimpften laut und waren empört: "Gegen die IG Metall - das geht gar nicht". Einer zerriss das Blatt demonstrativ. Ein anderer: "Ich hab auch viele Kritiken, aber ohne Gewerkschaft geht es nicht - wo wären wir denn da? Soll sich jeder selber vertreten oder was?"