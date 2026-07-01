Audi Neckarsulm
Solidarität mit Betroffenen faschistoider Polizeigewalt
Aus ihrem Urlaub in Wüstensachsen in der Rhön schreiben zwei Korrespondentinnen und Korrespondenten: „Mit großer Empörung verfolgen wir die faschistoiden Übergriffe und Polizeigewalt gegen die Verteiler des 'Vorwärtsgang' in Neckarsulm. Das zeigt die offensichtliche Defensive der VW-Audi-Werksleitung in Neckarsulm. Volle Solidarität mit allen Kolleginnen und Kollegen, Verteilern und Genossen vor Ort! Keine Werkschließung! Kampf um jeden Arbeitsplatz!"