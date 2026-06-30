Solidarität mit den Bergarbeitern des Özsen-Bergwerks im Bezirk Uzunköprü

Wir haben gehört, dass es am 14. Juni zu einem bewaffneten Angriff von Staatsorganen auf Bergleute kam, die seit 26 Tagen für die Auszahlung ausstehender Löhne und Zusatzleistungen sowie gegen Entlassungen kämpfen. Ich bin selbst ehemaliger Bergmann im Steinkohlebergbau mit 35 Jahren Berufserfahrung als Elektriker unter Tage und gewerkschaftlicher Vertrauensmann.

Wir, die Internationale Bergarbeiterkoordinierung, möchten den Bergleuten und ihren Familien unsere Solidarität und Unterstützung aussprechen:

Im Kampfprogramm der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung treten wir für eine Erhöhung der Löhne ein, die ein anständiges Leben in den jeweiligen Ländern erlauben. Wenn die Löhne der Bergarbeiter zu niedrig sind, um anständig davon leben zu können, müssen sie mit ihren Gewerkschaften für höhere Löhne und bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen.



Die internationale Bergarbeiterbewegung stellt sich den Angriffen gegen gewerkschaftliche Rechte der Arbeiter entgegen! Wir fordern freie gewerkschaftliche und politische Betätigung!



Wir stehen an eurer Seite! Schreibt uns, wie wir euch unterstützen können, und berichtet über euer Leben und euren Kampf, damit wir das öffentlich bekannt machen können.

Hoch die internationale Solidarität!

Kämpferische Grüße.