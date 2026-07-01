Solidarität mit den Betroffenen der Polizeigewalt von Heilbronn

Polizeigriffe, Handschellen, „Verbrecherfotos“ – solche Maßnahmen wären eigentlich für die Konzernchefs von VW / Audi angebracht! Aus reinen Profitgründen Massenentlassungen und Werksschließungen anzukündigen und damit die Lebensbedingungen ganzer Regionen zu zerstören, ist schließlich nichts weniger als kriminell!



Aber nein, kriminalisiert und von der Staatsmacht wie Verbrecher abgeführt werdet diejenigen, die darüber aufklären, Solidarität und Widerstand dagegen organisieren – nämlich ihr! Verkehrte Welt? Kapitalistische Welt!



Am 30. Juni habe Kollegen vor den Toren von Siemens Energy erzählt, dass auf ihrer Betriebsversammlung die dreisten Angriffe der Autokonzerne auf die Autobelegschaften ebenfalls Thema waren. Gut so, denn was heute die eine Belegschaft trifft, trifft morgen die andere, und am Ende alle.



Die VW- und Audi-Vorstandsmanager scheinen allerdings auch mächtig Angst vor der Kampfkraft der Konzernbelegschaft zu haben. Denn warum sonst reagieren sie so aggressiv auf euch, die Kollegenzeitungs-Verteiler und die Marxisten-Leninisten vor dem Werkstor?



Wir sind uns sicher, ihr lasst euch nicht unterkriegen – weder vor dem Tor noch im Werk! Und wir sind überzeugt: Ein konsequenter, mutiger und konzernweiter Kampf um jeden Arbeitsplatz wird auch die Unterstützung der Berliner Arbeiter finden!

In diesem Sinne, solidarische und kämpferische Grüße aus Berlin!