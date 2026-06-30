Solidarität mit den Verteilern bei Audi Neckarsulm gegen den brutalen Polizeieinsatz

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,

wir protestieren gegen den brutalen Einsatz von Polizei und Werksschutz auf euch und sprechen euch unsere Solidarität aus. Ihr habt auf öffentlich zugänglichem Gelände die Kollegenzeitung „Vorwärtsgang“ an die Arbeiter und Angestellten verteilt. Ohne jede rechtliche Grundlage wurde gegen sieben Verteiler sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der MLPD ein Polizeieinsatz veranlasst. Euch wurden Verletzungen beigebracht und Handschellen angelegt. Dieses Vorgehen ist eine neue Qualität in der Faschisierung des Staatsapparates unter direktem Diktat der Monopole in Person des Audi-Vorstands in Neckarsulm.

Der Angriff zeigt, dass ihr einen empfindlichen Nerv trefft. Sie wissen, wie eng ihr mit den Kollegen verbunden seid und gehen deswegen mit offener Unterdrückung gegen euch vor. Mit diesem Einschüchterungsversuch lassen wir sie nicht durchkommen. Nun heißt es: Jetzt erst recht!

Euer Einsatz ist genau das, was die Kollegen bei VW und Audi jetzt brauchen. Ihr habt den Kollegen eure Solidarität überbracht, helft ihnen mit der Zeitung, sich enger zusammenzuschließen, sich zu organisieren und bringt euer Know-how selbstlos ein. Gegen die Werksschließung in Neckarsulm und von drei weiteren VW-Werken braucht es jetzt selbsstständige Streiks und dafür braucht es die Diskussionen an den Toren.

Wenn ihr VW- und Audi-Kollegen und -Kolleginnen euch für den Streik entscheidet, werden die MLPD und wir als ihr Jugendverband REBELL euch zur Seite stehen und die praktische Solidarität entwickeln.

Solidarische Grüße vom Jugendverband REBELL