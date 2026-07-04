Solidarität von ATİF und Tohum Kulturverein

Am 30. Juni 2026 ging die Polizei im Zusammenhang mit dem Arbeitskampf gegen die drohende Werksschließung bei Audi in Neckarsulm massiv gegen solidarische Aktivistinnen und Aktivisten vor. Statt das demokratische Recht auf Protest und Solidarität zu gewährleisten, wurden Solidaritätsaktionen kriminalisiert und der Versuch unternommen, Unterstützerinnen und Unterstützer des Arbeitskampfes einzuschüchtern. Mehrere solidarische Aktivistinnen und Aktivisten wurden festgenommen beziehungsweise in Gewahrsam genommen und erst nach rund fünf Stunden wieder freigelassen.

Als ATIF erklären wir unsere uneingeschränkte Solidarität mit den streikenden Arbeiterinnen und Arbeitern in Neckarsulm sowie mit allen Kräften, die ihren berechtigten Kampf für den Erhalt der Arbeitsplätze und ihrer soziale sowie demokratischen Rechte unterstützen. Das Vorgehen der Polizei ist Ausdruck einer zunehmenden Kriminalisierung von Arbeitskämpfen und gesellschaftlichem Protest. Wer Solidarität kriminalisiert und politisches Engagement behindert, greift nicht nur die unmittelbar Betroffenen an, sondern auch die organisierte Arbeiterbewegung sowie alle demokratischen und fortschrittlichen Kräfte.

Die Ereignisse in Neckarsulm stehen zugleich für eine politische Entwicklung, in der die Angriffe auf soziale und demokratische Rechte zunehmen. Während Milliarden für Aufrüstung, Militarisierung und Kriegspolitik bereitgestellt werden, sollen die Kosten der Krise auf die Arbeiterinnen und Arbeiter sowie die breite Bevölkerung abgewälzt werden. Arbeitsplatzvernichtung, Sozialabbau, Kürzungen im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie Angriffe auf gewerkschaftliche Rechte sind Ausdruck derselben Politik. Die Geschichte der Arbeiterbewegung zeigt, dass Repression den Kampf der Werktätigen niemals aufhalten konnte.

Jeder Angriff auf unsere Rechte macht deutlich, wie notwendig Organisierung, Zusammenhalt und der gemeinsame Einsatz für soziale und demokratische Rechte sind. Wir werden uns weder einschüchtern noch spalten lassen. Gemeinsam mit den Arbeiterinnen und Arbeitern, den Gewerkschaften, der Jugend sowie allen demokratischen und fortschrittlichen Kräften werden wir den gemeinsamen Kampf gegen Entlassungen, Werksschließungen, Ausbeutung, Sozialabbau und Kriegspolitik entschlossen fortsetzen.

Solidarität von ATIF Stuttgart und Tohum Kulturverein

ATİF Stuttgart und Tohum Kulturverein schreiben: "Wir protestieren gegen das Vorgehen der Polizei im Zusammenhang mit der Verteilung von Flugblättern, die zu Arbeitskampfmaßnahmen aufriefen. Demokratische Rechte sowie gewerkschaftliche und politische Betätigung dürfen nicht kriminalisiert oder eingeschüchtert werden. Die Krise der Automobilindustrie ist nicht von den Beschäftigten verursacht worden, sondern Ausdruck der Krise des kapitalistischen Systems. Die Kosten dieser Krise dürfen nicht auf die Arbeiterinnen und Arbeiter abgewälzt werden. Stellenabbau, Arbeitszeitverlängerungen und Angriffe auf erkämpfte soziale Rechte lehnen wir entschieden ab. Als ATİF und Tohum Kulturverein stehen wir an der Seite der kämpfenden Beschäftigten bei Audi Neckarsulm sowie der Aktivistinnen und Aktivisten von Vorwärtsgang. Ihnen gilt unsere Solidarität. Hoch die internationale Solidarität!"